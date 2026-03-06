Общество 06.03.2026 в 12:42

В Кяхте заменят дряхлые канализационные сети

Износ труб составляет более 90%
Текст: Карина Перова
В Кяхте заменят дряхлые канализационные сети
Фото: Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура

В Бурятии выявили нарушения при эксплуатации канализационного коллектора в Кяхте. Сети протяженностью более 210 метров ввели в эксплуатацию в далеком 1961 году. Сейчас они находятся в аварийном состоянии – износ составляет более 90%.

Ветхие трубы протекают, из-за чего сточные воды выходят наружу. Природоохранный прокурор внес представление генеральному директору эксплуатирующей организации. Также последнего привлекли к административной ответственности по ст. 8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов).

«По результатам принятых мер юридическим лицом в настоящее время приобретены материалы для замены трубы, организован мониторинг коллектора в целях исключения загрязнения почвы. Ситуация находится под контролем природоохранной прокуратуры», - отметили в надзорном ведомстве.

кяхта канализация

