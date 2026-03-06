Общество 06.03.2026 в 13:30

В Забайкалье каждое второе смертельное ДТП совершается в опьянении

Водители, ранее лишенные прав за пьянку, продолжают ездить на дорогах
Текст: Иван Иванов
В 2025 году на дорогах Забайкальского края ситуация с дорожно-транспортными происшествиями остается крайне тревожной, - сообщает региональное ГИБДД. По данным ведомства, всего за год в регионе зарегистрировано 996 аварий, в результате которых погибло 216 человек, включая 10 несовершеннолетних, а другие 1133 участника дорожного движения получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает портал «Чита.ру».

Особенно опасными оказались ДТП с участием нетрезвых водителей: таких аварий было зафиксировано 284, что составляет около 28,5% от общего числа аварий. В этих авариях погибли 108 человек, а 311 пострадали. Несмотря на незначительное снижение показателей по сравнению с прошлым годом, ситуация остается критической. Каждый третий инцидент приходится на водителей в состоянии опьянения, а их доля составляет половину всех жертв на дорогах региона.

К причинам аварий в Забайкалье относят превышение скорости, нарушение правил проезда перекрестков и выезд на встречную полосу. Особое беспокойство вызывает рост числа ДТП с участием водителей без водительских прав — в 2025 году таких происшествий зафиксировано 414, что почти половина от всего количества аварий. Речь идёт о группе водителей лишенных водительских прав за различные нарушения и преступления, но которые, тем не менее, приобрели автомобили и продолжают ездить на них без водительских прав, игнорирую закон.  В полиции подчеркивают, что, несмотря на регулярные профилактические рейды и временное снижение аварийности в начале 2026 года, ситуация остается далеко не идеальной и требует системных мер.

В целом, несмотря на усилия местных властей и правоохранительных органов, ситуация с алкоголем за рулем в Забайкалье ухудшает ситуацию на дорогах. В регионе в 2025 году стартовала компания по борьбе с употреблением алкоголя за рулем. Число наливая и алкомаркетов в многоквартирных домах уменьшилось почти в два раза. Однако пока эти мероприятия не дают заметных результатов в снижении числа водителей в состоянии опьянения. Очевидно, что для настоящего изменения ситуации необходимы более эффективные и долгосрочные меры, а без серьезной борьбы с алкоголизацией за рулем прогресс в уменьшении аварий с пьянством продолжит оставаться под вопросом.

