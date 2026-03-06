Медицинский поезд «Святой Пантелеймон» 10 марта начнет работу на станциях ВСЖД

Передвижной консультативно-диагностический центр РЖД «Святой Пантелеймон» с 10 марта по 6 апреля посетит 23 станции в Иркутской области и 4 станции в Бурятии, сообщили в пресс-службе ВСЖД.В состав мобильной поликлиники входят 14 вагонов, 8 из которых – медицинского назначения: вагон-регистратура, вагоны лучевой и функциональной диагностики, терапевтические, хирургический, лабораторный, ординаторская. Их внутренние помещения разработаны с учетом доступа пациентов с ограниченными возможностями здоровья.Посетители поезда смогут пройти лабораторные и функциональные исследования и обратиться за консультацией к квалифицированным врачам-специалистам «РЖД-Медицины».Для получения услуг необходимо предоставить полис обязательного медицинского страхования (ОМС), паспорт гражданина РФ и СНИЛС.Время работы специалистов с 8.00 до 18.00 часов.Передвижной медицинский центр будет работать на станциях в Бурятии:23 марта – на ст. Татаурово,24 марта – на ст. Селенга,25 марта – на ст. Мысовая,26 марта – на ст. Танхой.