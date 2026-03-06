Общество 06.03.2026 в 14:49

Власти Улан-Удэ готовятся к сезону лесных пожаров

Подготовительные работы начались еще прошлой осенью
Текст: Андрей Константинов
Фото: мэрия Улан-Удэ
Власти Улан-Удэ уже несколько месяцев готовятся к пожароопасному периоду, так как после таяния снега начинаются возгорания травы. Работы по профилактике пожаров в лесах города шли еще с прошлой осени. На площади более 43,2 га убраны горельник, валежник и другая неликвидная древесина. От мусора лесники очистили 8,6 га.  

– Будем оперативно реагировать и тушить возгорания. Специально для этого создали патрульно-маневренные и патрульно-контрольные группы для тушения возможных ландшафтных и лесных пожаров. Они будут работать во время особого противопожарного режима, – сказал мэр Игорь Шутенков.

Для исключения риска перехода огня на постройки обустроен противопожарный заслон вблизи мкр. Южный площадью 4,85 га. Проложено 300 км минерализованных полос. В том числе вблизи социально значимых объектов: Республиканского психоневрологического диспансера, Республиканского противотуберкулезного диспансера, Этнографического музея, сооружений МУП «Водоканал».

Сотрудники Городского лесничества готовы к патрулированию лесов.

– Утвержден перечень сил и средств, которые могут быть привлечены для борьбы с лесными пожарами. Личный состав разделен на две группы. Первая группа – патрульная, которая будет ежедневного объезжать лесной массив, мониторить пожарную обстановку. Вторая группа будет следить за безопасностью во время лесохозяйственных работ, – рассказала директор Городского лесничества Светлана Григорьева.

Во время пожароопасного сезона в городских лесах расчистят 5 га противопожарных разрывов, проложат еще 150 км минерализованных полос, уберут от неликвидной древесины еще 44 га. А еще установят 60 шлагбаумов на въезде в лес и установят 130 информационных стендов о запрете входа в массив.

В прошлом году площадь лесных пожаров в Улан-Удэ снизилась в 30 раз. Спасатели ликвидировали все восемь пожаров, возникших в городских лесах, в первые часы возникновениях. Общая площадь возгораний составила 3,62 гектара. Тогда как в 2024 году огонь прошел 107,75 гектара.
