Общество 06.03.2026 в 15:43

В УФСИН по Бурятии передали бойцам СВО технику на миллион

В составе груза – оборудование и комплектующие
A- A+
Текст: Карина Перова
В УФСИН по Бурятии передали бойцам СВО технику на миллион
Фото: УФСИН по Бурятии

Личный состав УФСИН России по Бурятии оказал очередную помощь бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции. Сотрудники пенитенциарного ведомства собрали «гуманитарку».

В составе груза – оборудование и комплектующие, необходимые для выполнения служебно-боевых задач. Общая стоимость переданного имущества превысила 1 миллион рублей.

Заместитель начальника управления Константин Мункуев вручил технику заместителю командира разведывательного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена Суворова бригады Андраннику Галстяну.

Теги
СВО гуманитарная помощь УФСИН

Все новости

В Бурятии ремонтируют мост через реку Улгана
06.03.2026 в 16:27
Открыть компанию в Гонконге
06.03.2026 в 16:20
В Бурятии начальницу почты осудили за хищения
06.03.2026 в 15:52
В УФСИН по Бурятии передали бойцам СВО технику на миллион
06.03.2026 в 15:43
В Бурятии райсуд не стал наказывать водителя за смертельное ДТП
06.03.2026 в 15:36
Власти Улан-Удэ готовятся к сезону лесных пожаров
06.03.2026 в 14:49
В Забайкалье каждое второе смертельное ДТП совершается в опьянении
06.03.2026 в 13:30
В Иркутске против «выживальщика» завели уголовное дело
06.03.2026 в 13:13
Жительниц Улан-Удэ поджидал «цветочный патруль»
06.03.2026 в 13:12
Медицинский поезд «Святой Пантелеймон» 10 марта начнет работу на станциях ВСЖД
06.03.2026 в 12:51
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 марта

Читайте также
В Бурятии ремонтируют мост через реку Улгана
Сооружение возвели еще во времена строительства БАМа
06.03.2026 в 16:27
Власти Улан-Удэ готовятся к сезону лесных пожаров
Подготовительные работы начались еще прошлой осенью
06.03.2026 в 14:49
В Забайкалье каждое второе смертельное ДТП совершается в опьянении
Водители, ранее лишенные прав за пьянку, продолжают ездить на дорогах
06.03.2026 в 13:30
В Иркутске против «выживальщика» завели уголовное дело
Мужчина оборудовал на своем земельном участке незаконное бомбоубежище и обеспечил себя оружием
06.03.2026 в 13:13
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru