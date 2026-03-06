Общество 06.03.2026 в 15:43
В УФСИН по Бурятии передали бойцам СВО технику на миллион
В составе груза – оборудование и комплектующие
Текст: Карина Перова
Личный состав УФСИН России по Бурятии оказал очередную помощь бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции. Сотрудники пенитенциарного ведомства собрали «гуманитарку».
В составе груза – оборудование и комплектующие, необходимые для выполнения служебно-боевых задач. Общая стоимость переданного имущества превысила 1 миллион рублей.
Заместитель начальника управления Константин Мункуев вручил технику заместителю командира разведывательного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена Суворова бригады Андраннику Галстяну.
ТегиСВО гуманитарная помощь УФСИН