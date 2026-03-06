В Бурятии ремонтируют мост через реку Улгана

В Курумканском районе Бурятии приступили к устройству ряжевых опор на мосту через реку Улгана. Дорога, где расположено сооружение, ведет к популярному курорту «Умхей». Работы выполняют в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Длина моста составляет 127 м. После специалисты заменят полотно, установят металлическое ограждение, очистят русло от карча. Ремонт планируют завершить в этом году.

По словам жителя села Улюнхан Жаргала Дамбинова, мост возвели еще во времена строительства БАМа и уже давно не обновляли. По нему ездят круглый год – на другой стороне раскинулись сенокосные угодья.

«Работы на мосту ведутся по графику, мы еженедельно посещаем объект вместе с представителями службы строительного контроля. Подрядчиком установлен хороший темп работ, заготовлены лесоматериалы, заказано металлическое ограждение», - рассказал первый замруководителя Курумканского района Владислав Сансанов.