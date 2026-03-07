Зурхай на субботу, 7 марта

Благоприятно: для людей рожденных в годы Быка, Тигра и Зайца; проводить ритуал «Даллага» относительно приумножения круп и посева, вывешивать хий морин людям года Тигра, Лошади и Собаки, совершать омовение, вспахивать землю, создавать новую семью, подавлять духа «Си» и заниматься умиротворяющими делами.



Неблагоприятно: для людей рожденных в годы Мыши и Свиньи; для принятия невесты (невестки), торговли и дел, связанных с государством, а также от сбора урожая, совершения обрядов по усопшим, освящения, празднеств, установки объектов почитания и покупки скота, поминок и совершения подношений для умершего.



Стрижка волос: к процветанию учения Будды.



Дорога: неблагоприятно для.отправления в дальние поездки и путешествия в сторону востока. В остальных направлениях - благоприятно.



