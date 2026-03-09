Зурхай на понедельник, 9 марта

Благоприятно: для людей рожденных в годы Собаки, Овцы; проводить ритуал «Даллага» относительно приумножения одежды, вывешивать хий морин людям года Свиньи, Овцы, Зайца, засевать поля, торговать и вести административные и властные дела.



Неблагоприятно: полагаться на сотрудников, заключать дружеские соглашения, повышать статус и назначать на высокие посты, принимать невестку, устраивать праздники, приглашать гостей и начинать важные дела.



Стрижка волос: к инфекционным болезням.



Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия на юг, в другие направления благоприятно.



