Общество 09.03.2026 в 06:02
Зурхай на понедельник, 9 марта
21-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Благоприятно: для людей рожденных в годы Собаки, Овцы; проводить ритуал «Даллага» относительно приумножения одежды, вывешивать хий морин людям года Свиньи, Овцы, Зайца, засевать поля, торговать и вести административные и властные дела.
Неблагоприятно: полагаться на сотрудников, заключать дружеские соглашения, повышать статус и назначать на высокие посты, принимать невестку, устраивать праздники, приглашать гостей и начинать важные дела.
Стрижка волос: к инфекционным болезням.
Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия на юг, в другие направления благоприятно.
Фото: Номер один
Тегизурхай