Общество 09.03.2026 в 06:02

Гороскоп для жителей Бурятии на 9 марта 2026 года

Астрологические советы для каждого знака зодиака
A- A+
Текст: Алена Викулина
Гороскоп для жителей Бурятии на 9 марта 2026 года

Овен (21 марта — 19 апреля)

Отдых и восстановление энергии станут главными приоритетами этого дня. После праздников тело требует перезагрузки, дайте ему отдохнуть и набраться сил. Послушайте музыку, почитайте книгу или прогуляйтесь на свежем воздухе. Работа подождет до завтра.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня наступит идеальное время для организации пространства и упорядочивания вещей. Наведение порядка дома создаст приятное настроение и даст силы начать неделю с чистого листа. Также хорошо пройдут любые занятия, связанные с развитием творчества.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Приготовьтесь к активному дню, наполненному делами и коммуникацией. Необходимо сосредоточенно подходить к решению рабочих задач, вести переговоры и поддерживать связи с нужными людьми. Переработка больших объемов информации потребует хорошей концентрации.

Рак (21 июня — 22 июля)

Вероятно, придется столкнуться с мелкими бытовыми проблемами, такими как ремонт техники или решение мелких хозяйственных вопросов. Раки отлично справятся с этими задачами, используя свою природную организованность и умение находить нестандартные решения.

Лев (23 июля — 22 августа)

Психологическое равновесие и внутренний покой становятся главным ориентиром дня. Полезно устроить короткий релаксирующий перерыв посреди рабочей рутины, отвлечься от текущих задач и послушать любимую музыку или почитать книгу.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Приверженность Дев своего рода требованиям совершенства найдет отражение в любых выполняемых ими действиях. Во всём проявляется точность и аккуратность, будь то работа над проектом или приготовление пищи. Однако постарайтесь не перегибать палку и научиться делегировать обязанности другим.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы чувствуют внутреннюю потребность разобраться в своем внутреннем мире и установить порядок там, где царит хаос. Это подходящее время для очищения мыслей и приведения их в стройную систему. Творческие порывы найдут выход в искусстве или рукоделии.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы стремятся глубже проникнуть в суть происходящего, исследуя каждую деталь и задаваясь вопросом почему всё происходит именно так. Их интеллектуальная деятельность способствует пониманию многих скрытых процессов, ранее остававшихся вне зоны их понимания.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцам рекомендовано направлять энергию на физическую активность и спортивные тренировки. Регулярные упражнения поддержат форму тела и дадут необходимую бодрость духа. А также поспособствуют укреплению здоровья и улучшению общего самочувствия.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Основа сегодняшнего дня — размеренный ритм и постепенное продвижение вперед. Ко всему надо относиться серьезно и взвешенно, сохраняя выдержку даже перед лицом трудностей. Эта стратегия гарантирует успешное завершение текущих проектов и достижение намеченных целей.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Активизация творческой составляющей души помогает создавать уникальные произведения искусства или заниматься научной деятельностью. Эти дни полезны для расширения кругозора и приобретения нового знания. Рекомендуется общаться с единомышленниками и обмениваться опытом.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыб ожидает насыщенный рабочий график, однако сильное интуитивное чутье поможет успешно справиться с любыми заданиями. Важные решения принимаются легко и непринужденно, потому что внутренняя мудрость подсказывает верный путь. Поддерживайте контакт с коллегами и руководителями, демонстрируя профессионализм и ответственность.

Фото: freepik

Теги
гороскоп

Все новости

В Улан-Удэ запустили «автобус-галерею»
08.03.2026 в 12:46
Кого чаще называют Артемами, а кого - Баянами?
08.03.2026 в 12:39
Абсолютными чемпионами стали юные легкоатлеты из Бурятии
08.03.2026 в 12:29
На Байкале появились новые трещины
08.03.2026 в 12:23
Горнолыжница из Байкальска завоевала бронзовую медаль на Паралимпиаде
08.03.2026 в 10:48
Число СМИ в Монголии резко выросло
08.03.2026 в 10:45
Высокие цены на поезд из Иркутска в Маньчжурию ошарашили пассажиров
08.03.2026 в 10:41
Председатель Хурала поздравил жительниц Бурятии с Международным женским днем
08.03.2026 в 09:00
В Бурятии оплату коммунальных услуг перенесли на середину месяца
08.03.2026 в 08:00
В Улан-Удэ растет число охотников за старинными вещами
08.03.2026 в 07:00
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 марта

Читайте также
Зурхай на понедельник, 9 марта
21-й лунный день
09.03.2026 в 06:02
Спартакиада народов Забайкалья прошла без участия русских и бурят
Миграция из региона вызвала дисбаланс и непонимание у местных чиновников
08.03.2026 в 16:50
В Улан-Удэ запустили «автобус-галерею»
Пассажирок поздравляют с женским днем рисунками воспитанников детсада «Капитошка»
08.03.2026 в 12:46
Кого чаще называют Артемами, а кого - Баянами?
ЗАГС Бурятии определил предпочтения родителей при выборе имен для детей
08.03.2026 в 12:39
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru