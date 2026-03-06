Мэр Улан-Удэ поблагодарил Общественную палату за эффективную работу

Общественная палата Улан-Удэ подвела итоги работы и задачи на нынешний год. Мэр Игорь Шутенков подчеркнул, что общественники являются одним из важных связующих звеньев между горожанами и муниципальными властями, и поблагодарил за активность, бескорыстную работу, патриотическую по отношению к родному городу позицию.– Мы всегда прислушиваемся к вам. Вы, полагаясь на свой жизненный опыт, мнения людей, даете нам ценные советы, как благоустроить то или иное пространство, в частности, как сделать перевозку в общественном транспорте еще более удобной, решить другие проблемы, – сказал мэр Улан-Удэ.Игорь Шутенков призвал членов палаты подключиться к созданию брендбука Улан-Удэ, в котором будет сформулирована идея развития города, цели и смыслы, близкие как горожанам, так и гостям города.– Мы уже опрашиваем горожан, чтобы они рассказали, с чем у них ассоциируется наша столица. И нам всегда важно ваше мнение, – заметил мэр.Председатель палаты Юрий Гуляев рассказал о проведенных в минувшем году мероприятиях – от экспертизы нормативно-правовых актов муниципалитета и участия в решении проблем граждан по их обращениям до оказания поддержки бойцам СВО и семьям воинов, сбора гуманитарной помощи и плетения маск-сетей. И в частности, он отметил, что плетенные вручную сети маскируют лучше, чем произведенные на оборудовании.Также среди направлений палаты – общественный контроль благоустройства, ресурсоснабжающих организаций, участие в разработке мер по улучшению школьного питания и т.д. В 2025 году общественники также участвовали в подготовке 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войны и Года защитников Отечества: в проектах «Письмо солдату», «Китель Победы», «Мамы Героев Бурятии».Юрий Гуляев отметил, что в крепком конструктивном взаимодействии с Администрацией Улан-Удэ решались многие проблемы. И среди приоритетов сейчас, в частности, решение проблем жителей ДНТ, СНТ и ТОС.Представители муниципальных и других общественных структур после обсуждения поставили работе Общественной палаты Улан-Удэ высокую оценку.Мэр Улан-Удэ вручил награды, почетные грамоты и благодарности самым активным членам палаты.