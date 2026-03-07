Общество 07.03.2026 в 10:52

С апреля вырастут пенсии: кому из жителей Бурятии ждать прибавку к пенсии

Увеличение пенсий коснуться некоторых категорий граждан
A- A+
Текст: Номер один
С апреля вырастут пенсии: кому из жителей Бурятии ждать прибавку к пенсии
Фото: Номер один

С 1 апреля 2026 года в России пройдет индексация социальных пенсий и государственного пенсионного обеспечения. Повышение коснется ряда льготных категорий граждан, включая пожилых людей старше 80 лет, людей с инвалидностью, а также представителей малочисленных народов.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на профессора РЭУ имени Плеханова Юлию Финогенову, размер индексации социальных пенсий составит 6,8% — в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера.

Прибавку с апреля получат получатели социальных пенсий (в том числе по старости), а также граждане с инвалидностью 1, 2 и 3 групп. Вырастут выплаты у инвалидов с детства и детей-инвалидов. Кроме того, индексация затронет пенсии детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Отдельно в списке значатся представители малочисленных народов Севера. Для жителей Бурятии эта категория также актуальна: речь идет о мужчинах, достигших 55 лет, и женщинах с 50 лет, имеющих соответствующий статус.

Помимо социальных, на 6,8% будут повышены пенсии по государственному обеспечению. Это касается «федеральных льготников»: военнослужащих по призыву, участников Великой Отечественной войны, ликвидаторов радиационных аварий, а также летчиков-испытателей и космонавтов. Дополнительно проиндексируют ежемесячные выплаты Героям России, чемпионам Олимпийских игр и другим лицам, имеющим особые заслуги перед страной.

Важное изменение ждет и тех пенсионеров в Бурятии, кому в апреле исполнится 80 лет, а также граждан, которым впервые установят инвалидность 1 группы. Для них фиксированная часть страховой пенсии будет увеличена вдвое автоматически, без подачи заявлений.

Теги
пенсии

Все новости

Над лесами Бурятии распылят вещества
07.03.2026 в 13:46
В Бурятии ищут модельеров и дизайнеров
07.03.2026 в 12:57
В Бурятии обновят 14 дворов
07.03.2026 в 12:03
В Монголии при поддержке Всемирного банка планируют построить шестиполосную автомагистраль
07.03.2026 в 11:56
В Улан-Удэ проверили букеты под микроскопом
07.03.2026 в 11:51
В Бурятии прогнозируют раннее пробуждение клещей
07.03.2026 в 11:10
При пожаре в Северобайкальске пострадала женщина
07.03.2026 в 10:56
С апреля вырастут пенсии: кому из жителей Бурятии ждать прибавку к пенсии
07.03.2026 в 10:52
В Бурятии обещают избавиться от наследства Брежнева
07.03.2026 в 08:00
В Бурятии антиалкогольная кампания снизила число психозов
07.03.2026 в 07:00
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 марта

Читайте также
Над лесами Бурятии распылят вещества
От насекомых-вредителей
07.03.2026 в 13:46
В Бурятии обновят 14 дворов
На средства Единой президентской субсидии
07.03.2026 в 12:03
В Улан-Удэ проверили букеты под микроскопом
Россельхознадзор проверил цветочные магазины на наличие опасного вредителя
07.03.2026 в 11:51
В Бурятии прогнозируют раннее пробуждение клещей
Стартует прививочная кампания
07.03.2026 в 11:10
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru