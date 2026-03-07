С апреля вырастут пенсии: кому из жителей Бурятии ждать прибавку к пенсии

С 1 апреля 2026 года в России пройдет индексация социальных пенсий и государственного пенсионного обеспечения. Повышение коснется ряда льготных категорий граждан, включая пожилых людей старше 80 лет, людей с инвалидностью, а также представителей малочисленных народов.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на профессора РЭУ имени Плеханова Юлию Финогенову, размер индексации социальных пенсий составит 6,8% — в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера.

Прибавку с апреля получат получатели социальных пенсий (в том числе по старости), а также граждане с инвалидностью 1, 2 и 3 групп. Вырастут выплаты у инвалидов с детства и детей-инвалидов. Кроме того, индексация затронет пенсии детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Отдельно в списке значатся представители малочисленных народов Севера. Для жителей Бурятии эта категория также актуальна: речь идет о мужчинах, достигших 55 лет, и женщинах с 50 лет, имеющих соответствующий статус.

Помимо социальных, на 6,8% будут повышены пенсии по государственному обеспечению. Это касается «федеральных льготников»: военнослужащих по призыву, участников Великой Отечественной войны, ликвидаторов радиационных аварий, а также летчиков-испытателей и космонавтов. Дополнительно проиндексируют ежемесячные выплаты Героям России, чемпионам Олимпийских игр и другим лицам, имеющим особые заслуги перед страной.

Важное изменение ждет и тех пенсионеров в Бурятии, кому в апреле исполнится 80 лет, а также граждан, которым впервые установят инвалидность 1 группы. Для них фиксированная часть страховой пенсии будет увеличена вдвое автоматически, без подачи заявлений.