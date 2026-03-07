Общество 07.03.2026 в 11:51

В Улан-Удэ проверили букеты под микроскопом

Россельхознадзор проверил цветочные магазины на наличие опасного вредителя
Текст: Номер один
фото: пресс-служба Россельхознадзора

С наступлением весны в Улан-Удэ усилился контроль за цветочной продукцией. Сотрудники Россельхознадзора проверили крупные магазины города, чтобы не допустить распространения опасного карантинного вредителя — западного цветочного (калифорнийского) трипса. Насекомое, которое чаще всего «путешествует» на импортных букетах, может уничтожить не только срезанные растения, но и домашние цветы.

В первой декаде марта специалисты Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия провели выездные обследования трёх цветочных магазинов столицы республики. Инспекторы тщательно осмотрели каждое растение, чтобы выявить признаки заражения вредителями и болезнями.

Особое внимание было уделено продукции, поступившей из-за рубежа и из других регионов России, так как именно она чаще всего находится в группе риска. В ходе рейда специалисты обнаружили три образца насекомых, внешне напоминающих калифорнийского трипса. Находки направили для точной диагностики в Иркутский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Начальник отдела фитосанитарного контроля по Республике Бурятия Виктор Соколов пояснил, почему так важен досмотр цветов.

«Западный цветочный трипс входит в список карантинных объектов, которые могут нанести серьезный ущерб растениеводству. Это насекомое предпочитает тепличные условия и чаще всего поражает декоративные культуры. Опасность для обычных покупателей в том, что, принеся зараженный букет домой, можно заразить все комнатные цветы. На данный момент в Бурятии этот вредитель отсутствует, однако в прошлые годы он уже выявлялся на территории региона», — отметил Виктор Соколов.

Результаты лабораторной экспертизы помогут определить, был ли завоз насекомого предотвращен на этот раз.

цветы Россельхознадзор

В Улан-Удэ проверили букеты под микроскопом
