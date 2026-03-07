В Бурятии обновят 14 дворов

В Бурятии в этом году обновят дворы в Улан-Удэ по адресу ул. Партизанская, 25, а также в микрорайоне Тальцы. В Северобайкальске обновятся дворы по адресам ул. 60 лет СССР, д. 2 и 4, а в Кяхте — по улице Ранжурова, д. 17-21.

В целом, в рамках программы «Дальневосточные дворы» планируется обновить 163 дворовых территории на Дальнем Востоке. Координацию работ будет осуществлять КРДВ.

Программа, инициированная в 2022 году по поручению Президента России, охватывает благоустройство дворовых пространств. Кроме того, благоустройство пройдет в Кабанском, Муйском, Мухоршибирском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Тарбагатайском, Тункинском и Хоринском районах.

Адреса дворов для благоустройства на следующий год будут определены региональными властями с учетом пожеланий местных жителей.

Григорий Смоляк, директор департамента соцразвития Минвостокразвития России, подчеркнул: «Жители активно участвуют в проектировании своих дворов, что позволяет создавать пространства, максимально отвечающие их потребностям».