Над лесами Бурятии распылят вещества

В этом году запланировано проведение мероприятий по обработке лесов от насекомых- вредителей на площади 374,3 тыс. гектаров. Для сравнения, это площадь в 1,5 раза больше площади Люксембурга и чуть меньше площади Мальдивских островов.

«Самые распространенные вредители леса в Бурятии - хвойная волнянка и сибирский шелкопряд. Мероприятия по ликвидации очагов их распространения пройдут на территории 8 лесничеств региона. Это позволит предотвратить дальнейшее развитие вредителей, сохранить биологическую устойчивость лесов, снизить негативное влияние вредных организмов на лесные ресурсы», - отметил замруководителя Рослесхоза Алексей Венглинский.

Республика Бурятия вошла в число лидеров по обработке лесов от насекомых- вредителей. Всего в регионе от вредных организмов обработали 53,1 тыс. га лесов. Биологическая эффективность работ составила 98%.