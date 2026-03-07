Общество 07.03.2026 в 13:46

Над лесами Бурятии распылят вещества

От насекомых-вредителей
Текст: Номер один
Над лесами Бурятии распылят вещества
Фото: Номер один

В этом году запланировано проведение мероприятий по обработке лесов от насекомых- вредителей на площади 374,3 тыс. гектаров. Для сравнения, это площадь в 1,5 раза больше площади Люксембурга и чуть меньше площади Мальдивских островов.

«Самые распространенные вредители леса в Бурятии - хвойная волнянка и сибирский шелкопряд. Мероприятия по ликвидации очагов их распространения пройдут на территории 8 лесничеств региона. Это позволит предотвратить дальнейшее развитие вредителей, сохранить биологическую устойчивость лесов, снизить негативное влияние вредных организмов на лесные ресурсы», - отметил замруководителя Рослесхоза Алексей Венглинский.

Республика Бурятия вошла в число лидеров по обработке лесов от насекомых- вредителей. Всего в регионе от вредных организмов обработали 53,1 тыс. га лесов. Биологическая эффективность работ составила 98%.

лес

