Общество 07.03.2026 в 15:22

Бурятия занимает 76 место в рейтинге закредитованности населения

Опубликован рейтинг российских регионов по закредитованности населения
Текст: Номер один
Бурятия занимает 76 место в рейтинге закредитованности населения
Фото: freepik.com

По данным Риа новости, в Бурятии соотношение среднедушевого долга по кредитам банков и годовой зарплаты в начале 2026 года составляет 64,3 %. А объем задолженности перед банками в среднем на одного человека 552,3 тыс. руб. Изменение задолженности на одного человека за год 47,5 тыс. руб.

Для сравнения соседняя Иркутская область занимает в данном рейтинге 42 место, в среднем иркутянин должен банку 504,2 тыс. руб. Забайкальский край на 35 месте. Закредитованность жителя Забайкалья немного ниже, что составила 499,6 тыс. руб.

Самый закредитованный регион – это республика Тува. В среднем каждый тувинец имеет кредит на сумму 1080,5 тыс. руб.

Напротив, менее закредитованным регионом оказалась Ингушетия. Средний долг перед банками всего 54,4 тыс. руб.

 

