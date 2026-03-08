Высокие цены на поезд из Иркутска в Маньчжурию ошарашили пассажиров
Путешествие по железной дороге из Иркутска в Маньчжурию вызывает вопросы из-за высокой стоимости билетов. Первый прямой рейс на этом маршруте, отправившийся 6 марта, прошел через Улан-Удэ и был выполнен после долгого перерыва (с 2020 года), а возобновление международных перевозок произошло после длительных согласований между Россией и Китаем.
Согласно данным сайта РЖД, купить билет на поезд № 328 от Иркутска до Маньчжурии можно только в купе, и стоимость такого билета начинается от 30 624 рублей.
Для сравнения, билет из Иркутска до Пекина обойдется примерно в 15 тысяч рублей - то есть вдвое дешевле. Это вызывает удивление у пассажиров, ведь маршруты пролегают рядом, а цены отличаются практически в два раза.
Поясняется, что цена в первую очередь обусловлена отсутствием более доступных железнодорожных вариантов и высокой популярностью этого маршрута после долгого перерыва в связи с возобновлением международных перевозок.
Пассажиры выражают надежду на снижение цен в будущем, а пока приходится готовиться к значительным затратам для тех, кто решил отправиться в Китай поездом.