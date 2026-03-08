Общество 08.03.2026 в 10:41

Высокие цены на поезд из Иркутска в Маньчжурию ошарашили пассажиров

Цены оказались в два раза дороже самолета
Текст: Иван Иванов
Высокие цены на поезд из Иркутска в Маньчжурию ошарашили пассажиров
«Номер один»

Путешествие по железной дороге из Иркутска в Маньчжурию вызывает вопросы из-за высокой стоимости билетов. Первый прямой рейс на этом маршруте, отправившийся 6 марта, прошел через Улан-Удэ и был выполнен после долгого перерыва (с 2020 года), а возобновление международных перевозок произошло после длительных согласований между Россией и Китаем.

Согласно данным сайта РЖД, купить билет на поезд № 328 от Иркутска до Маньчжурии можно только в купе, и стоимость такого билета начинается от 30 624 рублей.

Для сравнения, билет из Иркутска до Пекина обойдется примерно в 15 тысяч рублей - то есть вдвое дешевле. Это вызывает удивление у пассажиров, ведь маршруты пролегают рядом, а цены отличаются практически в два раза.

Поясняется, что цена в первую очередь обусловлена отсутствием более доступных железнодорожных вариантов и высокой популярностью этого маршрута после долгого перерыва в связи с возобновлением международных перевозок.

Пассажиры выражают надежду на снижение цен в будущем, а пока приходится готовиться к значительным затратам для тех, кто решил отправиться в Китай поездом.

поезд

ЗУРХАЙ
с 4 по 10 марта

