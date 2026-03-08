Число СМИ в Монголии резко выросло

За последние годы медиасфера Монголии демонстрирует сильный рост и развитие. Первое отечественное СМИ - газета «Шинэ Толь» - появилась 6 марта 1913 года и стало отправной точкой для всей медиаиндустрии страны. Об этом сообщает портал «Монголия.Сейчас».

Сегодня в Монголии насчитывается 186 новостных сайтов, что свидетельствует о расширении цифровых платформ и увеличении возможностей для получения актуальной информации онлайн. Кроме того, в Монголии функционируют 111 телеканалов, 45 радиостанций, а также 51 газета и 41 журнал. Этот разнообразный медиаландшафт обеспечивает широкий выбор источников информации для граждан, позволяя получать новости в различных форматах и из разных уголков страны. Какой-либо госцензуры в Монголии не существует.

Такой прогресс говорит о том, что страна движется в правильном направлении к созданию сильной и разносторонней медиасреды. Рост числа СМИ подтверждает растущий интерес общества к актуальной и всесторонней информации, а также стремление Монголии к развитию качественного, независимого и профессионального медиапространства, способного отвечать вызовам современности.