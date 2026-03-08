Общество 08.03.2026 в 12:39

Кого чаще называют Артемами, а кого - Баянами?

ЗАГС Бурятии определил предпочтения родителей при выборе имен для детей
A- A+
Текст: Макар Захаров
Кого чаще называют Артемами, а кого - Баянами?
ru.freepik.com

В Бурятии подвели итоги предпочтений родителей при выборе имен для детей. ЗАГС подсчитал, какие имена встречаются реже всего, а какие, напротив, бьют рекорды популярности.

Среди мальчиков самыми редкими стали имена Ранжур, Антон, Чжун Е, Адам и Баян. У девочек в список уникальных попали Айсель, Каталина, Баина, Зоя и Любовь.

При этом топ самых популярных имен остается неизменным и вполне предсказуемым. Мальчиков чаще всего называют Артем, Тимофей, Матвей, Тимур и Максим. Среди девочек лидируют Ева, София, Арина, Аделина и Варвара.

Теги
дети

Все новости

В Улан-Удэ запустили «автобус-галерею»
08.03.2026 в 12:46
Кого чаще называют Артемами, а кого - Баянами?
08.03.2026 в 12:39
Абсолютными чемпионами стали юные легкоатлеты из Бурятии
08.03.2026 в 12:29
На Байкале появились новые трещины
08.03.2026 в 12:23
Горнолыжница из Байкальска завоевала бронзовую медаль на Паралимпиаде
08.03.2026 в 10:48
Число СМИ в Монголии резко выросло
08.03.2026 в 10:45
Высокие цены на поезд из Иркутска в Маньчжурию ошарашили пассажиров
08.03.2026 в 10:41
Председатель Хурала поздравил жительниц Бурятии с Международным женским днем
08.03.2026 в 09:00
В Бурятии оплату коммунальных услуг перенесли на середину месяца
08.03.2026 в 08:00
В Улан-Удэ растет число охотников за старинными вещами
08.03.2026 в 07:00
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 марта

Читайте также
В Улан-Удэ запустили «автобус-галерею»
Пассажирок поздравляют с женским днем рисунками воспитанников детсада «Капитошка»
08.03.2026 в 12:46
На Байкале появились новые трещины
Чтобы выбраться на сушу, рыбакам пришлось буквально перепрыгивать через них
08.03.2026 в 12:23
Число СМИ в Монголии резко выросло
В стране насчитывается 434 медиаресурса
08.03.2026 в 10:45
Высокие цены на поезд из Иркутска в Маньчжурию ошарашили пассажиров
Цены оказались в два раза дороже самолета
08.03.2026 в 10:41
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru