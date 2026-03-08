Кого чаще называют Артемами, а кого - Баянами?

В Бурятии подвели итоги предпочтений родителей при выборе имен для детей. ЗАГС подсчитал, какие имена встречаются реже всего, а какие, напротив, бьют рекорды популярности.

Среди мальчиков самыми редкими стали имена Ранжур, Антон, Чжун Е, Адам и Баян. У девочек в список уникальных попали Айсель, Каталина, Баина, Зоя и Любовь.

При этом топ самых популярных имен остается неизменным и вполне предсказуемым. Мальчиков чаще всего называют Артем, Тимофей, Матвей, Тимур и Максим. Среди девочек лидируют Ева, София, Арина, Аделина и Варвара.