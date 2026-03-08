Общество 08.03.2026 в 16:50

Спартакиада народов Забайкалья прошла без участия русских и бурят

Миграция из региона вызвала дисбаланс и непонимание у местных чиновников
Текст: Иван Иванов
Спартакиада народов Забайкалья прошла без участия русских и бурят
Недавние спортивные мероприятия в рамках Спартакиады народов Забайкалья вызвали озабоченность у члена Совета по правам человека Артура Шлыкова, сообщает «Чита.ру». Он отметил, что мероприятие проводилось с участием диаспор, таких как азербайджанцы, узбекистанцы, таджики, однако русские и коренные жители региона в нем отсутствовали. После этого Федеральное агентство по делам национальностей направило забайкальских чиновников на обучающие семинары по укреплению общероссийской национальной идентичности.

Артур Шлыков выразил свою позицию по межнациональным вопросам, подчеркнув необходимость балансировать участие всех народов России в подобных мероприятиях. Он ранее выступал за ужесточение мер к мигрантам, предлагая ограничить предоставление гражданства и вида на жительство за совершенные преступления. В своих комментариях он также указывал на то, что некоторые фестивали и акции, посвященные Году единства народов, зачастую превращаются в платформы для представителей иностранных диаспор, зачастую без адекватного упоминания русских и других коренных народов.

На фоне ситуации с забайкальской спартакиадой Артур Шлыков обратился к правительству России с инициативой внедрить единые стандарты проведения мероприятий, посвященных Году единства народов, а также организовать просветительскую работу с чиновниками по вопросам межнациональной политики. По его мнению, подобные меры позволят избежать скандалов и способствовать развитию более гармоничного диалога между народами России.

Однако одними внушениями чиновников не обойтись. Несколько лет назад в Забайкалье резко усилились выезды за пределы региона мужчин трудоспособного возраста на заработки, прежде всего вахты. Мужчины живут и зарабатывают вдали от региона годами. Это плохо сказывается на демографии, поскольку жены оказываются без мужей. Но пустоты в природе не бывает. Их места занимают трудолюбивые представители Средней Азии, которые уменьшают в меру своих сил демографические перекосы в Забайкалье.

