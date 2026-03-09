Общество 09.03.2026 в 10:21

Водитель трамвая из Улан-Удэ стал почетным работником транспорта России

Это впервые за историю МУП «Управления трамвая»
Текст: Карина Перова
Водитель трамвая из Улан-Удэ стал почетным работником транспорта России
Фото: МУП «Управление трамвая»

В администрации Улан-Удэ недавно чествовали лучших работников. В число награжденных вошли сотрудники «Управления трамвая».

Впервые за историю МУПа федеральной наградой – нагрудным знаком «Почетный работник транспорта России» – был отмечен водитель трамвая – наставник Пётр Васильев. Мужчина работает на предприятии уже 35 лет. За большой вклад в развитие улан-удэнского электрического транспорта ему не раз вручали городские и республиканские почетные грамоты администрации. Также он имеет нагрудные знаки отличия «За безаварийную работу I и II степени».

«Помимо ответственного отношения к работе и обучения курсантов, Петр Александрович принимает активное участие в спортивной жизни коллектива, является членом команды по теннису, волейболу и футболу», - отметили коллеги.

Кроме того, от имени министра транспорта России благодарность выразили мастеру участка службы подвижного состава Виктору Разумейко. Он трудится на предприятии 28 лет: знает все модели трамваев и грамотно распределяет обязанности среди подчиненных, регулярно внедряет инновационные технологии и совершенствует действующие процессы производства. Благодаря этому возглавляемый им коллектив стабильно улучшает техническое обслуживание вагонов, сокращает количество заходов и простоев на маршруте.

Помимо высоких наград Пётр и Виктор получили сертификаты на отдых на курортах Аршана или Горячинска номиналом 50 тысяч рублей и денежные премии.

