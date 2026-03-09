Общество 09.03.2026 в 10:57
В магазине в Бурятии незаконно взвинтили цены на курицу, сыр и макароны
Нарушения выявили сотрудники прокуратуры
Текст: Карина Перова
В селе Орлик Окинского района Бурятии незаконно взвинтили цены на социально значимые продукты. Нарушения в одном из магазинов выявили сотрудники прокуратуры.
Выяснилось, что индивидуальный предприниматель превысил предельно допустимую торговую надбавку на курицу, сыры, макаронные изделия, чай, молоко и сливочное масло.
Районный прокурор внес представление хозяйствующему субъекту. После этого цены на продукты привели в соответствие с требованиями законодательства.
«Кроме того, по постановлению прокурора предприниматель привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ (завышение установленных надбавок (наценок) к ценам)», - заключили в надзорном ведомстве.
Тегипрокуратура