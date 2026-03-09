В районе в Бурятии просят не выходить на лед Байкала

Жителей и гостей Кабанского района Бурятии настоятельно просят не выходить на лед Байкала. Покров неустойчивый – появляется всё больше становых трещин и наблюдается вскрытие ключей.

Специалисты призывают проверять толщину льда, избегать мест с видимыми трещинами, промоинами или скоплением воды.

«Повышение температуры воздуха и воды приводит к тому, что лёд на озере, ещё недавно казавшийся монолитным и надёжным, начинает активно таять», - прокомментировали в ГИМС Кабанского района.

Ранее «Номер один» сообщал, что возвращавшихся с подледного лова рыбаков на пути к берегу встретили обширные трещины и разломы. К счастью, им удалось выбраться – никто не пострадал.