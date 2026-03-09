В Бурятии жильем обеспечили ещё три молодых семьи

В Бичурском районе Бурятии в этом году поддержали три молодых семьи. Они смогут улучшить жилищные условия.

В преддверии 8 Марта глава муниципального образования Марина Савельева вручила жителям свидетельства на получение социальной выплаты для приобретения жилья или строительства собственного дома.

Поддержку сельчанам предоставили в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

«Такие меры позволяют молодым семьям сделать важный шаг – приобрести собственное жильё и строить будущее на родной земле», - прокомментировали в райадминистрации.