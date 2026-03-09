Бастрыкин поручил разобраться с затянувшейся очередью на жилье в Бурятии

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения жилищных прав семьи из села Георгиевка Хоринского района Бурятии. Люди пожаловались на затянувшуюся очередь на жилье.

Пожилая женщина вынуждена ухаживать за мужем, прикованным к кровати, и сыном. Мужчины – инвалиды 1-й группы. Долгие годы они проживали в ветхом доме площадью меньше 40 «квадратов». С 2003 года семья обращалась в компетентные органы с просьбой поставить их на учет лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Однако их включили в специализированную очередь только в 2007 году. Как сообщили в региональном отделении ОНФ, 2,5 года назад сельчанам пришлось переехать в Тарбагатайский район. Там они снимают за свой счет дом.

Полагающимся жильем семью из Хоринского района до сих пор не обеспечили. В СУ СКР по Бурятии по данному факту организовали процессуальную проверку.

«Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по РБ Евгению Лагацкому возбудить уголовное дело и доложить о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль», - отметили в центральном аппарате ведомства.