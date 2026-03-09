Общество 09.03.2026 в 16:10

В Улан-Удэ необходимо капитально отремонтировать около 600 домов

В России заявили об исчерпании надёжности «хрущевок»
Текст: Иван Иванов
В Улан-Удэ необходимо капитально отремонтировать около 600 домов
Фото: архив «Номер один»

К началу 2026 года в России назрел масштабный кризис жилого фонда, построенного в период с 1956 по 1970 годы. По данным аналитиков Института научных исследований Российской академии наук, примерно 6,5% домов (каждый 15-й) имеют износ более 66%. Это означает, что их ресурс по прочности практически исчерпан. Такие здания требуют немедленного вмешательства для вывода из эксплуатации или капитального ремонта.

К 2030 году объем жилья, нуждающегося в срочной замене, по предварительным оценкам, достигнет 54 миллионов квадратных метров, а к 2040 году — 216 миллионов квадратных метров. Эти данные приводят к серьезным вызовам для российского жилищного сектора, поскольку большинство из них — панельные хрущевки, построенные в эпоху массового жилищного строительства.

Особенности этого жилого фонда связаны с особенностями конструкций и сроками эксплуатации. Первоначальный расчетный срок службы таких домов составлял всего 25–30 лет, однако этот срок давно истек, и многие из них уже превысили свой нормативный ресурс. В частности, много панельных и кирпичных домов серий 1-335 и 1-447, возведенных в рамках программы по устранению жилищного кризиса, требуют капитального ремонта или полного обновления.

В Улан-Удэ, например, насчитывается порядка 600–700 многоквартирных зданий, построенных в 1960–1969 годах. Эти дома были частью программы массового жилищного строительства, и в основном они расположены в Железнодорожном и Октябрьском районах.

Заметной особенностью домов 60-х годов является отсутствие лифтов, невысокие потолки и компактные планировки квартир. Впрочем, многие из этих зданий сегодня оказываются в ветхом состоянии: значительная часть требует капитального ремонта, а часть уже признается аварийной. Юридическая ситуация усугубляется тем, что многие такие дома еще официально не признаны аварийными, хотя их техническое состояние существенно ухудшилось, а капитальный ремонт в большинстве случаев уже экономически невыполним. В результате возникает «юридический тупик», когда дома требуют либо срочной реконструкции, либо их демонтажа, что создает дополнительные сложности для местных властей и жителей. В целом, ситуация требует комплексных решений, направленных на обновление жилищного фонда и предотвращение возможных социальных и экономических последствий. Однако в ближайшее время денег на массовую реконструкцию старых домов точно не будет. Россия оказалась в экономическом кризисе и вынуждена тратить огромные средства на поддержание своей обороноспособности. В этих условиях бюджеты не смогут финансировать программы реновации в Улан-Удэ.

 

