Общество 09.03.2026 в 18:00

Коммунальщики Улан-Удэ взялись за откачку талых вод

Работы ведутся в наиболее важных местах
Текст: Карина Перова
Коммунальщики Улан-Удэ взялись за откачку талых вод
Фото: Комбинат по благоустройству

С улиц в Улан-Удэ начали откачивать талую воду. Сотрудники комбината по благоустройству взялись за наиболее важные места в городе.

Также коммунальщики продолжают убирать снег и песок. За каждым районом закреплены уборщики территорий, свою работу они начинают ежедневно с 6:00 утра.

«С потеплением талая вода течёт с ландшафта на дорогу и начинает скапливаться в низинах и теневых местах. Днем работают вакуумные машины Комбината, распределяем машины по всем районам. К вечеру начинаем посыпку скользких участков, пескоразбрасыватели работают круглосуточно. За дорожной обстановкой следит отдел спутникого мониторинга», – отметил директор КБУ Игорь Мункуев.

КБУ

