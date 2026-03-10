Общество 10.03.2026 в 09:23

В Улан-Удэ подросток стащил в туалете телефон школьника

Мальчик забыл куртку и гаджет в кабинке
Текст: Карина Перова
Фото: freepik.com

В одном из торгово-развлекательных центров Улан-Удэ у школьника украли телефон стоимостью 26 тысяч рублей. В конце февраля в полицию обратилась его мать.

Выяснилось, что все произошло в туалете. В кабинке мальчик повесил куртку на крючок, но покидая клозет, забыл о ней. В кармане верхней одежды лежал смартфон. Несовершеннолетний вернулся через несколько минут, однако гаджета там уже не было.

Ребенок запомнил молодого человека, выходившего из соседней кабинки в тот момент, когда он возвращался за забытой курткой. Он попытался сам поймать предполагаемого вора, но злоумышленник скрылся. Сотрудники уголовного розыска установили, что на чужое позарился 16-летний ранее судимый местный житель.

«Правонарушитель был задержан и дал признательные показания. Он пояснил, что похитил телефон для личного пользования. После кражи подросток сбросил настройки устройства до заводских, выбросил сим-карту и чехол. Похищенное имущество изъято и возвращено владельцу телефона», - рассказали в МВД по Бурятии.

По факту кражи завели уголовное дело.

