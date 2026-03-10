Общество 10.03.2026 в 09:34
Зурхай на вторник, 10 марта
22-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Благоприятно: благоприятно проводить ритуал «Даллага» относительно приумножения Драгоценности, вывешивать хий морин людям года Мыши, Дракона, Обезьяны, торговать, изучать грамоту, астрологию, технологии искусства и ремесел, строить печь, подавлять духа «Си».
Неблагоприятно: для людей, рожденных в годы Курицы и Обезьяны; для участия в государственных делах, строительства домов, приема невестки, проведения совершения обряда по усопшим и заключения брака, начала нового бизнеса.
Стрижка волос: к увеличению болезней.
Дорога: неблагоприятно для отправления в дальние поездки и путешествия, особенно на запад.
Фото: Номер один
Неблагоприятно: для людей, рожденных в годы Курицы и Обезьяны; для участия в государственных делах, строительства домов, приема невестки, проведения совершения обряда по усопшим и заключения брака, начала нового бизнеса.
Стрижка волос: к увеличению болезней.
Дорога: неблагоприятно для отправления в дальние поездки и путешествия, особенно на запад.
Фото: Номер один
Тегизурхай