Зурхай на вторник, 10 марта

Благоприятно: благоприятно проводить ритуал «Даллага» относительно приумножения Драгоценности, вывешивать хий морин людям года Мыши, Дракона, Обезьяны, торговать, изучать грамоту, астрологию, технологии искусства и ремесел, строить печь, подавлять духа «Си».



Неблагоприятно: для людей, рожденных в годы Курицы и Обезьяны; для участия в государственных делах, строительства домов, приема невестки, проведения совершения обряда по усопшим и заключения брака, начала нового бизнеса.



Стрижка волос: к увеличению болезней.



Дорога: неблагоприятно для отправления в дальние поездки и путешествия, особенно на запад.



Фото: Номер один