Зурхай на вторник, 10 марта

22-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Зурхай на вторник, 10 марта
Благоприятно: благоприятно проводить ритуал «Даллага» относительно приумножения Драгоценности, вывешивать хий морин людям года Мыши, Дракона, Обезьяны, торговать, изучать грамоту, астрологию, технологии искусства и ремесел, строить печь, подавлять духа «Си».

Неблагоприятно: для людей, рожденных в годы Курицы и Обезьяны; для участия в государственных делах, строительства домов, приема невестки, проведения совершения обряда по усопшим и заключения брака, начала нового бизнеса.

Стрижка волос: к увеличению болезней.

Дорога: неблагоприятно для отправления в дальние поездки и путешествия, особенно на запад.

