В Улан-Удэ суд оштрафовал организатора митинга против поправок в закон о Байкале

В Советском районном суде Улан-Удэ рассмотрели дело, которое касалось нарушения установленного порядка организации публичного мероприятия (ч.1 ст.20.2 КоАП РФ).

Как стало известно, мужчина обратился с уведомлением в администрацию города, что намерен провести митинг против принятия поправок в Федеральный закон «Об охране озера Байкал». Однако он не сообщил о проведении публичного мероприятия в установленный законом срок и не принял предложения органов исполнительной власти.

На суде гражданин вину в совершении административного правонарушения не признал: просил прекратить производство по делу, считая его малозначительным.

Суд все же признал мужчину виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Пока решение не вступило в законную силу и направлено на апелляционное рассмотрение – его обжаловал защитник подсудимого.