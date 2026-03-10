Общество 10.03.2026 в 09:57

В Улан-Удэ суд оштрафовал организатора митинга против поправок в закон о Байкале

Мероприятие не было согласовано с администрацией города
A- A+
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ суд оштрафовал организатора митинга против поправок в закон о Байкале
Фото: архив «Номер один»

В Советском районном суде Улан-Удэ рассмотрели дело, которое касалось нарушения установленного порядка организации публичного мероприятия (ч.1 ст.20.2 КоАП РФ).

Как стало известно, мужчина обратился с уведомлением в администрацию города, что намерен провести митинг против принятия поправок в Федеральный закон «Об охране озера Байкал». Однако он не сообщил о проведении публичного мероприятия в установленный законом срок и не принял предложения органов исполнительной власти.

На суде гражданин вину в совершении административного правонарушения не признал: просил прекратить производство по делу, считая его малозначительным.

Суд все же признал мужчину виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Пока решение не вступило в законную силу и направлено на апелляционное рассмотрение – его обжаловал защитник подсудимого.

Теги
суд штраф митинг

Все новости

Стоны жильцов «Мегаполиса» дошли до Бастрыкина
10.03.2026 в 11:00
Спортсменки из Бурятии взяли три медали первенства России по вольной борьбе
10.03.2026 в 10:42
В Улан-Удэ коммунальщики пытаются справиться с ледяными дорогами
10.03.2026 в 10:37
Житель Бурятии оставил соседку без деревьев ради тепла
10.03.2026 в 10:18
После 8 марта улан-удэнец осознал, что потерял 1,5 миллиона
10.03.2026 в 09:58
В Улан-Удэ суд оштрафовал организатора митинга против поправок в закон о Байкале
10.03.2026 в 09:57
В Монголии улучшат правовую среду для открытия иностранных банков
10.03.2026 в 09:50
Зурхай на вторник, 10 марта
10.03.2026 в 09:34
Гороскоп для жителей Бурятии на 10 марта 2026 года
10.03.2026 в 09:33
В Улан-Удэ подросток стащил в туалете телефон школьника
10.03.2026 в 09:23
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 марта

Читайте также
В Улан-Удэ коммунальщики пытаются справиться с ледяными дорогами
Тем временем автолюбители продолжают на них биться
10.03.2026 в 10:37
Житель Бурятии оставил соседку без деревьев ради тепла
Мужчина спилил 25 берёз, 2 кедра и 3 черёмухи
10.03.2026 в 10:18
После 8 марта улан-удэнец осознал, что потерял 1,5 миллиона
Горожанин 3 месяца мнил себя инвестором и остался без денег
10.03.2026 в 09:58
В Монголии улучшат правовую среду для открытия иностранных банков
Это позволит снизить проценты по кредитам
10.03.2026 в 09:50
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru