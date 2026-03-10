После 8 марта улан-удэнец осознал, что потерял 1,5 миллиона

Житель Улан-Удэ перевел мошенникам почти 1,5 млн рублей, три месяца пытаясь заработать на инвестициях. Сразу после международного женского дня – 9 марта – он обратился в полицию с заявлением о краже денег.

Мужчина рассказал, что в начале декабря 2025 года он заинтересовался темой инвестиций и изучал соответствующие объявления и статьи в интернете. Вскоре ему на сотовый телефон позвонила представительница инвестиционного фонда, предложила попробовать вложить небольшую сумму и получить быстрый доход.

- По видеосвязи потерпевший установил на телефон два приложения. Принцип «инвестирования» заключался в следующем: мужчина сообщал в чат о желании пополнить счет, получал реквизиты (номера банковских карт или счета мобильных телефонов), переводил деньги, а затем отправлял скриншот чека. В приложении эти суммы отображались как рост его виртуального капитала. За три месяца он перевел около 400 000 рублей, - сообщили в полиции республики.

В середине февраля горе-инвестор решил вывести первую прибыль в размере 1000 долларов. Однако «менеджер» сообщил ему, что для вывода денег необходимо внести соразмерный платеж и мужчина в течение нескольких дней перевел мошенникам еще около полумиллиона рублей.

- Когда потерпевший вновь не смог получить свои деньги, мошенники предложили ему открыть счет в одном из банков соседнего государства для прямого пополнения биржевого счета. Действуя по инструкции, мужчина установил еще одно банковское приложение, оформил счет на свое имя и перевел на неизвестный счет еще около 500 тысяч. После того как собеседники потребовали нового пополнения, он понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию. Общая сумма ущерба составила 1 465 504 рубля, - добавили в МВД.

