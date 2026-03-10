Общество 10.03.2026 в 09:58

После 8 марта улан-удэнец осознал, что потерял 1,5 миллиона

Горожанин 3 месяца мнил себя инвестором и остался без денег
A- A+
Текст: Елена Кокорина
После 8 марта улан-удэнец осознал, что потерял 1,5 миллиона

Житель Улан-Удэ перевел мошенникам почти 1,5 млн рублей, три месяца пытаясь заработать на инвестициях. Сразу после международного женского дня – 9 марта – он обратился в полицию с заявлением о краже денег.

Мужчина рассказал, что в начале декабря 2025 года он заинтересовался темой инвестиций и изучал соответствующие объявления и статьи в интернете. Вскоре ему на сотовый телефон позвонила представительница инвестиционного фонда, предложила попробовать вложить небольшую сумму и получить быстрый доход.

- По видеосвязи потерпевший установил на телефон два приложения. Принцип «инвестирования» заключался в следующем: мужчина сообщал в чат о желании пополнить счет, получал реквизиты (номера банковских карт или счета мобильных телефонов), переводил деньги, а затем отправлял скриншот чека. В приложении эти суммы отображались как рост его виртуального капитала. За три месяца он перевел около 400 000 рублей, - сообщили в полиции республики.

В середине февраля горе-инвестор решил вывести первую прибыль в размере 1000 долларов. Однако «менеджер» сообщил ему, что для вывода денег необходимо внести соразмерный платеж и мужчина в течение нескольких дней перевел мошенникам еще около полумиллиона рублей.

- Когда потерпевший вновь не смог получить свои деньги, мошенники предложили ему открыть счет в одном из банков соседнего государства для прямого пополнения биржевого счета. Действуя по инструкции, мужчина установил еще одно банковское приложение, оформил счет на свое имя и перевел на неизвестный счет еще около 500 тысяч. После того как собеседники потребовали нового пополнения, он понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию. Общая сумма ущерба составила 1 465 504 рубля, - добавили в МВД.

Фото: freepik

Теги
мошенники

Все новости

Стоны жильцов «Мегаполиса» дошли до Бастрыкина
10.03.2026 в 11:00
Спортсменки из Бурятии взяли три медали первенства России по вольной борьбе
10.03.2026 в 10:42
В Улан-Удэ коммунальщики пытаются справиться с ледяными дорогами
10.03.2026 в 10:37
Житель Бурятии оставил соседку без деревьев ради тепла
10.03.2026 в 10:18
После 8 марта улан-удэнец осознал, что потерял 1,5 миллиона
10.03.2026 в 09:58
В Улан-Удэ суд оштрафовал организатора митинга против поправок в закон о Байкале
10.03.2026 в 09:57
В Монголии улучшат правовую среду для открытия иностранных банков
10.03.2026 в 09:50
Зурхай на вторник, 10 марта
10.03.2026 в 09:34
Гороскоп для жителей Бурятии на 10 марта 2026 года
10.03.2026 в 09:33
В Улан-Удэ подросток стащил в туалете телефон школьника
10.03.2026 в 09:23
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 марта

Читайте также
В Улан-Удэ коммунальщики пытаются справиться с ледяными дорогами
Тем временем автолюбители продолжают на них биться
10.03.2026 в 10:37
Житель Бурятии оставил соседку без деревьев ради тепла
Мужчина спилил 25 берёз, 2 кедра и 3 черёмухи
10.03.2026 в 10:18
В Улан-Удэ суд оштрафовал организатора митинга против поправок в закон о Байкале
Мероприятие не было согласовано с администрацией города
10.03.2026 в 09:57
В Монголии улучшат правовую среду для открытия иностранных банков
Это позволит снизить проценты по кредитам
10.03.2026 в 09:50
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru