Житель Бурятии оставил соседку без деревьев ради тепла

В Кабанском районе Бурятии 50-летний мужчина оставил соседку без деревьев. Он спилил на ее земельном участке 25 берёз, 2 кедра и 3 черёмухи.

Женщина обратилась в полицию в конце прошлого года. Она купила участок с произрастающими на нём деревьями, но не оборудовала его ограждением. Через какое-то время вместо деревьев сельчанка получила пни.

Полицейские установили, что насаждения сгубил ранее судимый, временно не работающий сосед. Он признался, мол, спилил деревья, чтобы обогреть свой дом.

По факту кражи завели уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия. Сумма причинённого ущерба устанавливается и будет подтверждена по результатам экспертизы, отметили в МВД по Бурятии.