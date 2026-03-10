В Улан-Удэ коммунальщики пытаются справиться с ледяными дорогами

Изменчивая весенняя погода добавила головной боли городскому транспорту и всем автолюбителям – дороги превратились к вечеру в ледовый каток. Чтобы минимизировать риски ДТП, всю ночь на городских дорогах работали 15 пескоразбрасывателей.

- Чтобы к утру минимизировать скользкость на самых нагруженных участках дорог в ночную смену вышли водители 15 пескоразбрасывающих машин. Также на помощь пришли тракторы-щетки. Они расчищали и расталкивали наледь с проезжей части. Работы по посыпке скользких участков будут продолжены, пока лёд не растает днём, - сообщает Комбинат по благоустройству.

Между тем Комитет по транспорту продолжает фиксировать новые аварии. За это утро их уже четыре: на Борсоева (Наран) стукнулись грузовик и автобус, на Русском драмтеатре автомобиль и автобус, на Республиканской типографии и перекрестке Бабушкина-Ринчино произошло ДТП с участием легковых автомобилей.

Фото: Комитет по транспорту