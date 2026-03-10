В дацане в Бурятии помолились за здравие людей и провели скачки

В Ацайском дацане Селенгинского района Бурятии 6 марта состоялся молебен, посвящённый богине Белой Таре – защитнице, целительнице и дарующей долголетие и благополучие. Обряд провели за здравие и благополучие жителей.

После в священной местности Талын-Харгана прошли традиционные конные скачки лошадей бурятской породы, посвящённые I Пандито Хамбо ламе Дамба Даржа Заяеву и Белому месяцу. Участвовали наездники из Джидинского, Иволгинского, Кяхтинского, Бичурского, Курумканского и Селенгинского районов.

«К соревнованиям допускались лошади бурятской породы, принадлежащие фермерским хозяйствам, организациям и частным владельцам. Забеги прошли в шести возрастных группах. С каждым годом растёт популяция бурятской породы лошадей. Несмотря на небольшой рост, эти лошади отличаются выносливостью, силой характера и стремлением к победе», - рассказали в райадминистрации.

Также в мероприятиях приняли участие Дид Хамбо лама Буддийской традиционной сангхи России Дагба Очиров, шэрээтэ дацанов Бурятии, депутат Народного Хурала Вячеслав Цыбикжапов, главы сельских поселений и жители района.