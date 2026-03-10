Общество 10.03.2026 в 11:14

В районе Бурятии семья осталась без жилого дома

Пожар произошел из-за неисправной печи
Текст: Елена Кокорина
В районе Бурятии семья осталась без жилого дома

В Бичурском районе Бурятии жилой дом выгорел изнутри. Пожар случился вчера, 9 марта, в селе Верхний Мангиртуй.

- Для ликвидации пожара было направлено пять огнеборцев на двух машинах. На момент их прибытия бревенчатый дом был охвачен огнем изнутри. Существовала угроза перехода огня на пристроенную к дому веранду, однако оперативные действия пожарных предотвратили дальнейшее возгорание. В результате пожара дом выгорел изнутри на площади 42 кв. м, - сообщили в ГО ЧС.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, добавили в агентстве.

Республиканское агентство ГО и ЧС призывает следить за состоянием печей и регулярно проверять исправность дымоходов. Также никогда не оставлять работающий котел или топящуюся печь без присмотра, особенно ночью, а установка дымового пожарного извещателя поможет вовремя обнаружить возгорание.

Фото: ГО ЧС

