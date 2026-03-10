В Бурятии бизнесвумен будут судить за «паль»

В Бурятии предпринимателя будут судить за «паль». Она продавала в одном из торговых центров Северобайкальска контрафактную одежду и обувь, маркированные товарным знаком известного бренда. При этом разрешительных документов у нее не было.

Как отметили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, в результате незаконных действий женщины правообладателю причинен ущерб на сумму более 400 тыс. рублей.

Уголовное дело о незаконном использовании чужого товарного знака направили мировому судье Северобайкальска для рассмотрения по существу.