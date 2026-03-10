Общество 10.03.2026 в 11:53
В Бурятии бизнесвумен будут судить за «паль»
Женщина продавала контрафактную одежду и обувь
Текст: Карина Перова
В Бурятии предпринимателя будут судить за «паль». Она продавала в одном из торговых центров Северобайкальска контрафактную одежду и обувь, маркированные товарным знаком известного бренда. При этом разрешительных документов у нее не было.
Как отметили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, в результате незаконных действий женщины правообладателю причинен ущерб на сумму более 400 тыс. рублей.
Уголовное дело о незаконном использовании чужого товарного знака направили мировому судье Северобайкальска для рассмотрения по существу.
Тегиконтрафакт