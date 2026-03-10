На Улан-Удэ надвигается снег, ветер и резкое похолодание

О штормовом предупреждении сообщили местные синоптики. В Улан-Удэ ожидается мокрый снег, усиление ветра с 12 марта и резкое похолодание в пятницу, 13-го. В районы республики непогода придет чуть раньше.

По данным Бурятского ЦГМС, 11 марта вечером по юго-западу и Прибайкалью местами дождь с переходом в мокрый снег, усиление северо-западного ветра до 15-22 м/с. Осадки в Улан-Удэ, а вместе с ними гололедица и накаты, ожидаются в четверг, 12 марта.

Дневная температура воздуха понизится 13 марта.

- В пятницу по республике ожидается холодная без осадков погода. Ветер переменный 4-9, местами до 14 м/с. Температура воздуха ночью -18…-23°, местами -24…-29°, днем -2…-7°, местами по северу -10…-5°, - сообщили в БЦГМС.

