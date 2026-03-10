Общество 10.03.2026 в 12:25

Аграриям Бурятии расскажут, как сделать землю прибыльной

С фермерами поделятся, как повысить урожаи даже в засуху
A- A+
Текст: Карина Перова
Аграриям Бурятии расскажут, как сделать землю прибыльной
Фото: архив «Номер один»

Фермерам Бурятии расскажут, как справиться с вызовами погоды, повысить эффективность полей и урожайность зерновых и кормовых культур в целом. В БГСХА 12 марта в 10:00 состоится научно-агрономический семинар «Особенности культуры земледелия Бурятии в современных условиях» (18+).

На мероприятии выступят ведущие эксперты – профессор академии Анатолий Кушнарев, руководитель Россельхозцентра Намжил Мардваев, руководитель кафедры общего земледелия Виктор Соболев, директор Бурятского НИИСХ Александр Уланов и главный агроном ООО «Куйтунское» Владимир Мясников.

Специалисты разберут технологии, которые реально работают в бурятских условиях. Прошлогодняя засуха показала, что крайне важна системная культура земледелия. Благодаря этому можно понять, как сохранять влагу в почве, правильно подбирать семена и удобрения, чтобы даже в засушливый год получать достойный результат.

«Сейчас в села пришло много новых людей, и, к сожалению, понятие культуры земледелия стало размываться. Мы хотим еще раз поднять вопросы выращивания культур с учетом наших природно-климатических и экономических особенностей, чтобы каждый руководитель и агроном понимал, что только грамотный подход к земле дает прибыль даже в засушливый год», - отметил доктор сельскохозяйственных наук, заслуженный агроном РФ Анатолий Кушнарев.

Теги
сельское хозяйство

Все новости

В Улан-Удэ 9-летний мальчик угодил под колеса УАЗа
10.03.2026 в 12:33
Орущего и протестующего подростка в Улан-Удэ с трудом доставили в полицию
10.03.2026 в 12:29
Аграриям Бурятии расскажут, как сделать землю прибыльной
10.03.2026 в 12:25
Жительница Улан-Удэ напала на следователя из-за любимого «Айфона»
10.03.2026 в 12:05
На Улан-Удэ надвигается снег, ветер и резкое похолодание
10.03.2026 в 12:00
В Бурятии бизнесвумен будут судить за «паль»
10.03.2026 в 11:53
«Улан-Удэстальмост» может лишиться оборудования на 80 млн рублей
10.03.2026 в 11:37
В Улан-Удэ полностью перекрыли дорогу на Революции 1905 года
10.03.2026 в 11:24
В районе Бурятии семья осталась без жилого дома
10.03.2026 в 11:14
В дацане в Бурятии помолились за здравие людей и провели скачки
10.03.2026 в 11:07
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 марта

Читайте также
Орущего и протестующего подростка в Улан-Удэ с трудом доставили в полицию
16-летний воришка попался с краденым и отбивался при задержании
10.03.2026 в 12:29
На Улан-Удэ надвигается снег, ветер и резкое похолодание
Погода изменится уже завтра, 11 марта
10.03.2026 в 12:00
В Бурятии бизнесвумен будут судить за «паль»
Женщина продавала контрафактную одежду и обувь
10.03.2026 в 11:53
В Улан-Удэ полностью перекрыли дорогу на Революции 1905 года
Там проходят земляные работы
10.03.2026 в 11:24
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru