Аграриям Бурятии расскажут, как сделать землю прибыльной

Фермерам Бурятии расскажут, как справиться с вызовами погоды, повысить эффективность полей и урожайность зерновых и кормовых культур в целом. В БГСХА 12 марта в 10:00 состоится научно-агрономический семинар «Особенности культуры земледелия Бурятии в современных условиях» (18+).

На мероприятии выступят ведущие эксперты – профессор академии Анатолий Кушнарев, руководитель Россельхозцентра Намжил Мардваев, руководитель кафедры общего земледелия Виктор Соболев, директор Бурятского НИИСХ Александр Уланов и главный агроном ООО «Куйтунское» Владимир Мясников.

Специалисты разберут технологии, которые реально работают в бурятских условиях. Прошлогодняя засуха показала, что крайне важна системная культура земледелия. Благодаря этому можно понять, как сохранять влагу в почве, правильно подбирать семена и удобрения, чтобы даже в засушливый год получать достойный результат.

«Сейчас в села пришло много новых людей, и, к сожалению, понятие культуры земледелия стало размываться. Мы хотим еще раз поднять вопросы выращивания культур с учетом наших природно-климатических и экономических особенностей, чтобы каждый руководитель и агроном понимал, что только грамотный подход к земле дает прибыль даже в засушливый год», - отметил доктор сельскохозяйственных наук, заслуженный агроном РФ Анатолий Кушнарев.