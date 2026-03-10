Общество 10.03.2026 в 12:29

Орущего и протестующего подростка в Улан-Удэ с трудом доставили в полицию

16-летний воришка попался с краденым и отбивался при задержании
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ 16-летний юноша оказал сопротивление при задержании, когда попался росгвардейцам с краденой туалетной водой из местного парфюмерного магазина. Кричащего парня доставили в отделение полиции и вызвали туда родителей.

Как рассказали в Росгвардии республики, кнопка тревожной сигнализации в магазине парфюмерии и косметики в центре города сработала днем. Когда росгвардейцы прибыли на место, охранники магазина указали на молодого человека.

Юноша отклеил этикетку от флакона туалетной воды и пытался выйти с ним из магазина, однако охранник это заметил и остановил нарушителя. При виде правоохранителей юноша стал оказывать сопротивление и кричать, но был доставлен в отдел полиции.

По факту неповиновения законному распоряжению сотрудника войск нацгвардии на 16-летнего юношу был составлен административный протокол. Похищенный парфюм стоимостью около 3 тысяч рублей вернули в магазин.

Фото: Росгвардия

