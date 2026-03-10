В Бурятии число жалоб на интернет-торговцев не снижается

15 марта – Всемирный день прав потребителя. Как отметил начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Бурятии Роман Булнаев, в прошлом году им поступило более 1,5 тысяч письменных жалоб. Также потребителям было предоставлено около 3,5 тысяч устных консультаций.

Примерно половина письменных обращений касалась темы продажи продовольственных и непродовольственных товаров. Отметим, что среди письменных обращений 10 процентов составили жалобы на покупку товаров в интернете. По словам Романа Булдаева, в последние годы количество обращений по поводу приобретения товаров в сети интернет не снижается. Он подчеркнул – направление Интернет-покупок в республике бурно развивается, что подтверждается большим количеством пунктов выдачи заказов в Бурятии. Сфера онлайн-торговли на сегодня в России до конца не урегулирована, но работа в этом направлении идет. Большим подспорьем в наведении порядка в торговле стала федеральная система "Честный знак", запущенная в 2016 году. Сейчас ей 10 лет и обязательной цифровой маркировке подлежат уже 33 группы товаров.

Двадцать процентов от 1,5 тысяч письменных обращений удалось урегулировать без обращения в суд. Обращения идут по разным темам - торговля, финансовые услуги, транспортные услуги и др. Примечательно, что в бурятском Роспотребнадзоре все меньше жалоб по теме ЖКХ. Лет десять назад их доля в письменных жалобах доходила до 40 процентов, а по итогам минувшего года снизилась до 15 процентов. Впрочем, по линии ЖКХ есть еще куда пожаловаться. Например, в Госстройжилнадзор, жилищную инспекцию, диспетчерскую службу. Полагаем, в Роспотребнадзор люди идут в наиболее сложных случаях.

Фото: freepik