На школе в Бурятии появится мемориальная доска нового дизайна

В Хоринском районе Бурятии на новом корпусе одной из школ решено установить мемориальную доску в честь Дармы Жанаева. Это один из героических уроженцев республики, которые на поле боя с гитлеровской Германией вписали свое имя в историю СССР.

«Мемориальная доска там была, - рассказывают активисты об этой школе. - По договоренности с родственниками, со школой также на новом корпусе будет установлена мемориальная доска, посвященная Дармаеву Дарме Жанаевичу». Активисты обращают внимание на то, что на ней сама Звезда – золотого цвета и очень хорошо видна издалека.

«С учетом того, что такие мемориальные доски появляются по всей стране, они все выполнены в одном дизайне. Можно сказать, что для школы, наверное, это тоже какая-то такая своеобразная общественная награда», - говорят общественники.

Не забывать историю родных мест, помнить известных земляков – это часть патриотизма. Сюда органично вписывается изучение истории воинских частей республики. В прошлом году в Улан-Удэ на общественных началах начали работать два детских клуба. Один из них действует на базе школы 58 на станции Дивизионной.

У этой станции примечательная история. Поселок тут появился 111 лет назад. Сюда возвращались части с русско-японской войны. Отсюда уходили солдаты на Первую мировую войну. Здесь формировался Буркавдивизион, армейские части, которые затем отправлялись на фронты Великой Отечественной войны, ну а современная 5 гвардейская отдельная танковая бригада – тоже весьма известная часть. В этой школе решили сделать упор на военную историю. Оказалось, что многие факты там никто не знает. В перспективе есть мечта создать в школе школьный музей. Другой клуб тоже затрагивает военную тематику, но с упором на казачество.

В Бурятии целенаправленно вовлекают участников спецоперации в патриотическое воспитание. Так, в региональном филиале Фонда "Защитники Отечества" совместно с региональным отделением "Военно-исторического общества" открыли площадку по вовлечению участников. Площадка представляет из себя выставку, которая занимает два помещения. Там можно узнать о защитниках, начиная со Средних веков, в том числе, затрагивается начало ХХ века, война в Афганистане, казачество, есть Зал Героев, рассказывающий про спецоперацию и т. д.

Уже появились ветераны СВО, которые согласились влиться в патриотическое воспитание. Некоторые даже приняли участие в прошлом году в патриотической смене в одном из летних детских лагерей Улан-Удэ - приезжали совместно с клубами исторической реконструкции, проводили занятия по НВП, истории и др. Это все прошло на общественных началах, без грантов. Рассказы об истории, мемориальные доски в честь участников СВО, различные акции и многое другое стали частью жизни Бурятии.