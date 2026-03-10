Общество 10.03.2026 в 12:48

На Монголию обрушилась сильнейшая снежная буря

Пострадало более 700 животноводов, есть погибшие
Текст: Иван Иванов
На Монголию обрушилась сильнейшая снежная буря
Фото: freepik.com
Сомон Халхгол в аймаке Дорнод Монголии столкнулся с серьезным испытанием: непрекращающиеся снегопады и метели превратили весеннюю погоду в настоящее стихийное бедствие. В связи возникшей ситуацией член Государственной чрезвычайной комиссии и министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности М. Бадамсурен прибыл в район, чтобы лично оценить масштабы ситуации и координировать усилия по ликвидации последствий природного бедствия.

Как сообщает портал «Монголия. Сейчас», министр вместе с губернатором аймака Ш. Йолом и представителями оперативных служб посетил семьи, потерявшие близких в результате снежной бури. Глава ведомства выразил глубокие соболезнования пострадавшим и подчеркнул важность объединения всех усилий для преодоления кризиса. Масштабы трагедии поражают: с 21 по 23 февраля этого года более 700 человек из 75 домохозяйств и 90 сельских хозяйств оказались затронуты стихией. Особенно тяжелым ударом стало массовое уничтожение скота — пропало свыше 43 тысяч голов животных, однако к 7 марта удалось найти лишь около 33 тысяч.

Несмотря на экстремальные погодные условия, пастухи продолжают поиски пропавших животных, действуя на заснеженных территориях на лошадях. На борьбу со стихией были привлечены значительные силы: 102 единицы специальной техники и 378 человек, задействованных в расчистке снега вокруг жилищ и хозяйственных построек, спасении застрявшего скота и разблокировке дорог. 

Чрезвычайные комиссии на уровне аймака и сомона действуют в усиленном режиме, организуя оперативные меры реагирования. В их рамках проводится регулярное информирование населения о погодных условиях, осуществляется распределение корма из резервов сомона, а также раздается гуманитарная помощь от Государственной чрезвычайной комиссии и других организаций. Особое внимание уделяется психологической поддержке семей, переживающих утрату близких — для них организованы услуги психологов и специалистов по оказанию психологической помощи.
Монголия

