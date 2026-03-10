На Монголию обрушилась сильнейшая снежная буря

Сомон Халхгол в аймаке Дорнод Монголии столкнулся с серьезным испытанием: непрекращающиеся снегопады и метели превратили весеннюю погоду в настоящее стихийное бедствие. В связи возникшей ситуацией член Государственной чрезвычайной комиссии и министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности М. Бадамсурен прибыл в район, чтобы лично оценить масштабы ситуации и координировать усилия по ликвидации последствий природного бедствия.Как сообщает портал «Монголия. Сейчас», министр вместе с губернатором аймака Ш. Йолом и представителями оперативных служб посетил семьи, потерявшие близких в результате снежной бури. Глава ведомства выразил глубокие соболезнования пострадавшим и подчеркнул важность объединения всех усилий для преодоления кризиса. Масштабы трагедии поражают: с 21 по 23 февраля этого года более 700 человек из 75 домохозяйств и 90 сельских хозяйств оказались затронуты стихией. Особенно тяжелым ударом стало массовое уничтожение скота — пропало свыше 43 тысяч голов животных, однако к 7 марта удалось найти лишь около 33 тысяч.Несмотря на экстремальные погодные условия, пастухи продолжают поиски пропавших животных, действуя на заснеженных территориях на лошадях. На борьбу со стихией были привлечены значительные силы: 102 единицы специальной техники и 378 человек, задействованных в расчистке снега вокруг жилищ и хозяйственных построек, спасении застрявшего скота и разблокировке дорог.Чрезвычайные комиссии на уровне аймака и сомона действуют в усиленном режиме, организуя оперативные меры реагирования. В их рамках проводится регулярное информирование населения о погодных условиях, осуществляется распределение корма из резервов сомона, а также раздается гуманитарная помощь от Государственной чрезвычайной комиссии и других организаций. Особое внимание уделяется психологической поддержке семей, переживающих утрату близких — для них организованы услуги психологов и специалистов по оказанию психологической помощи.