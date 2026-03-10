Энергетик из Бурятии празднует 95-й день рождения

В Кяхтинском районе Бурятии сегодня, 10 марта, чествуют энергетика-долгожителя. 95-летний юбилей отмечает Мотонкуев Бадма-Цырен Нимаевич.

Мужчина – родом из Суджи. Уже в 12 лет начал трудиться в совхозе им. Энгельса: помогал взрослым косить и убирать сено, пасти овец. В 1951 году его призвали в ряды Советской армии. В 1956 году демобилизовался и его приняли на работу электромехаником в КЭЧ. Через три года отправился в Читу на курсы повышения квалификации.

В 1966 году окончил школу рабочей молодёжи. После управление сельского хозяйства направило мужчину в совхоз «Большелугский» инженером по энергетике. В 1986 году Бадма-Цырен Нимаевич окончил школу управления сельского хозяйства в Улан-Удэ по специальности «технический электрик» и был переведён в Кяхтинский РЭС, где проработал до выхода на заслуженный отдых.

«Где бы не работал, везде трудился честно и добросовестно. Об этом говорят многочисленные награды: почетные грамоты, благодарственные письма, медаль «Ветеран труда» и юбилейные медали ко дню Победы труженика тыла. Имеются медали к 95- 100-летию Кяхтинского района, удостоверение «Участник трудового фронта в годы Великой Отечественной войны», - отметили в райадминистрации.

В 1969 году он женился на Цырен Гуруевне. Пара воспитала пятерых детей. Также у них есть 13 внуков, 17 правнуков и 1 праправнука.