С жителей Улан-Удэ сдирали полные суммы за низкое напряжение

В Улан-Удэ жильцы домов по улицам Военная и Белинского долгое время получали электроэнергию с напряжением меньше нормативного. Нарушение после жалоб людей зафиксировали специалисты Госстройжилнадзора Бурятии.

При этом, предоставляя некачественную услугу, ресурсник, АО «Читаэнергосбыт», начислял плату в полном объеме. В отношении компании рассмотрели административные дела. Ресурсоснабжающую организацию обязали не только устранить нарушения и провести перерасчет платы для жителей, но и выплатить штрафы на общую сумму 210 тысяч рублей.

Как подчеркнули специалисты, в соответствии с ГОСТ нормально допустимые отклонения в напряжении составляют 209-231 В, а предельно допустимые – 198-242 В.