Общество 10.03.2026 в 14:54

С жителей Улан-Удэ сдирали полные суммы за низкое напряжение

За это АО «Читаэнергосбыт» нарвалось на штраф
A- A+
Текст: Карина Перова
С жителей Улан-Удэ сдирали полные суммы за низкое напряжение
Фото: архив «Номер один»

В Улан-Удэ жильцы домов по улицам Военная и Белинского долгое время получали электроэнергию с напряжением меньше нормативного. Нарушение после жалоб людей зафиксировали специалисты Госстройжилнадзора Бурятии.

При этом, предоставляя некачественную услугу, ресурсник, АО «Читаэнергосбыт», начислял плату в полном объеме. В отношении компании рассмотрели административные дела. Ресурсоснабжающую организацию обязали не только устранить нарушения и провести перерасчет платы для жителей, но и выплатить штрафы на общую сумму 210 тысяч рублей.

Как подчеркнули специалисты, в соответствии с ГОСТ нормально допустимые отклонения в напряжении составляют 209-231 В, а предельно допустимые – 198-242 В.

Теги
электроэнергия

Все новости

Жителю Бурятии больше двух месяцев «зажимали» зарплату
10.03.2026 в 15:09
В Якутии женщины стали хвататься за ножи
10.03.2026 в 15:03
В Улан-Удэ бизнесмена осудили за гибель китайца
10.03.2026 в 14:54
С жителей Улан-Удэ сдирали полные суммы за низкое напряжение
10.03.2026 в 14:54
Энергетик из Бурятии празднует 95-й день рождения
10.03.2026 в 13:33
На Монголию обрушилась сильнейшая снежная буря
10.03.2026 в 12:48
На школе в Бурятии появится мемориальная доска нового дизайна
10.03.2026 в 12:42
В Бурятии число жалоб на интернет-торговцев не снижается
10.03.2026 в 12:42
«Лежишь и стонешь, не можешь ходить»
10.03.2026 в 12:38
В Улан-Удэ 9-летний мальчик угодил под колеса УАЗа
10.03.2026 в 12:33
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 марта

Читайте также
Жителю Бурятии больше двух месяцев «зажимали» зарплату
Работодатель зашевелился только после вмешательства прокуратуры
10.03.2026 в 15:09
Энергетик из Бурятии празднует 95-й день рождения
Поздравления принимает Мотонкуев Бадма-Цырен Нимаевич
10.03.2026 в 13:33
На Монголию обрушилась сильнейшая снежная буря
Пострадало более 700 животноводов, есть погибшие
10.03.2026 в 12:48
На школе в Бурятии появится мемориальная доска нового дизайна
Она будет посвящена Герою Советского Союза Дарме Жанаеву
10.03.2026 в 12:42
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru