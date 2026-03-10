Общество 10.03.2026 в 15:09
Жителю Бурятии больше двух месяцев «зажимали» зарплату
Работодатель зашевелился только после вмешательства прокуратуры
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ одна из организаций больше двух месяцев «зажимала» своему сотруднику заработную плату. Долг составил свыше 68 тыс. рублей.
Чтобы догнать деньги, житель обратился в прокуратуру Советского района. По постановлению прокурора в отношении работодателя возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.
«После вмешательства надзорного ведомства организация частично погасила задолженность по заработной плате. Расследование уголовного дела и восстановление прав работника организации находятся на контроле», - заключили в прокуратуре республики.