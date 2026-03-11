Общество 11.03.2026 в 06:02

Зурхай на среду, 11 марта

23-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Зурхай на среду, 11 марта
Благоприятно: для людей года Мыши, Свиньи, Быка, Дракона и Собаки; проводить ритуал «Даллага» относительно приумножения лошадей, принимать монашество, отправляться в путь, совершать омовения, строить дома, дамбы и печи.

Неблагоприятно: для людей года Лошади и Змеи; для совершения государственных дел, освящения дуганов и других объектов почитания, торговли, заключения договоров (становления друзьями), покупки и продажи скота, совершения меновой торговли, первых важных дел в жизни младенца, не стоит праздновать день рождения и выносить ребенка из дома,

Стрижка волос: к богатству.

Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия на запад, в другие же направления благоприятно.

ЗУРХАЙ
с 11 по 17 марта

