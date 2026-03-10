В Улан-Удэ начали избавляться от песка

На улицы Улан-Удэ вышли подметально-уборочные машины. Механизированные прицепы очищают дороги от песка, пыли и мусора. После все это транспортируют в кузов самосвала.

Как сообщили в комбинате по благоустройству, сегодня техника работает в Октябрьском и Советском районах. Участки будут обновляться ежедневно.

«Подобная техника для уборки улиц города намного облегчает труд уборщиков территорий, которые ежедневно с 6 часов утра выходят на очистку городских дорог», - прокомментировали в КБУ.

Ранее «Номер один» сообщал, что накануне взялись за откачку талых вод.