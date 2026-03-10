Общество 10.03.2026 в 16:00

Центр Улан-Удэ на весь день оставят без воды

Отключение связано с ремонтными работами
Текст: Елена Кокорина
Центр Улан-Удэ на целый день останется без холодного водоснабжения. Отключение связано с проведением плановых работ по замене запорной армаруры Д-100 мм. на водопроводной сети Д-100мм.

Работа будут проводиться 11 марта 2026 г. по адресу ул. Смолина, 57.

- С 9 до 17 часов будет произведено отключение холодного водоснабжения по адресам: Ул. Ербанова 1 и ул. Смолина 57, 57д, - сообщили в МУП «Водоканал».

По всем возникающим вопросам можно обратиться в диспетчерскую службу по телефону 44-00-00 или 44-10-33.

Фото: freepik

Центр Улан-Удэ на весь день оставят без воды
