Общество 10.03.2026 в 16:39
В селе в Бурятии из-за промерзшей трубы подтопило дома и огороды
Произошел выход наледных вод на реке Банная
Текст: Карина Перова
В селе Баргузин в Бурятии жителям принесла неприятности промерзшая водопропускная труба через дорогу «Улан-Удэ – Курумкан – Новый-Уоян».
Из-за этого накануне, 9 марта, произошел выход наледных вод на реке Банная по улице Молодежная. В результате подтопило огороды и два жилых дома по улице Очирова.
«Трубу отогрели при помощи парогенератора, направив часть воды по руслу реки», - рассказали в телеграм-канале «Баргузин-инфо.24/7».
