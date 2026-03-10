В селе в Бурятии из-за промерзшей трубы подтопило дома и огороды

В селе Баргузин в Бурятии жителям принесла неприятности промерзшая водопропускная труба через дорогу «Улан-Удэ – Курумкан – Новый-Уоян».

Из-за этого накануне, 9 марта, произошел выход наледных вод на реке Банная по улице Молодежная. В результате подтопило огороды и два жилых дома по улице Очирова.

«Трубу отогрели при помощи парогенератора, направив часть воды по руслу реки», - рассказали в телеграм-канале «Баргузин-инфо.24/7».