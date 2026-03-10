Общество 10.03.2026 в 17:11
Приходите на День открытых дверей — получите билет на концерт!
14 марта БРХК ждёт будущих звёзд балета и их родителей.
В программе:
— мастер-класс;
— встречи с педагогами;
— экскурсия по колледжу;
— всё о поступлении.
А ещё — приятный бонус каждому гостю! Мы подарим билеты на концерт сценической практики. Он пройдёт 20 марта в Колледже искусств им. Чайковского.
Запись обязательна: +7 924 352 27 37
Реклама. ГАПОУ РБ «БРХК им. Л.П. Сахьяновой и П.Т. Абашеева» Erid: 2VfnxxYKwPF
В карточках — главные плюсы учёбы в БРХК
