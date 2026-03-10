Волонтер «Мама» поднимает дух бойцов из Бурятии

Жительница Баргузинского района Бурятии, волонтер с позывным «Мама» Татьяна Спожакина активно поддерживает бойцов СВО. Женщина отдает этому делу свое сердце и силы – в палатке в Джанкое, в армейском привале в Армянске, в волонтерском доме в Новой Ялте. А на малой Родине неустанно шьёт антидроновые одеяла и отправляет их на фронт.

Ранее состоялась волонтерская смена в Новой Ялте. Татьяна 24/7 находилась у плиты, чтобы порадовать военнослужащих свежей и вкусной выпечкой. Каждый вечер защитников ждала гора пирожков с ливером и капустой, а также сладкие пироги, булочки, мини-пицца и рулеты из лаваша.

«Мама Таня с большим уважением относится к работе других волонтеров, понимает, что в гуманитарный груз из Бурятии вложен труд многих людей, поэтому очень ответственно подходит к распределению продуктов на каждый день, если надо, то своевременно переработает продукты. За время смены она посетила несколько раз госпиталь и шиферник, с особой заботой кормила наших раненых ребят. Также получала посылки. У женщины есть особое качество – умение сплотить вокруг себя людей», - рассказали в ТГ-канале «Баргузин-инфо.24/7».